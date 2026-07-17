L'indiscrezione arriva da Il Giornale e riguarda Ivan Perisic, vecchia conoscenza nerazzurra che già in due diverse esperienze ha vestito la maglia dell'Inter. In realtà era sempre rimasto tesserato per il club milanese, ma per un anno è finito in prestito al Bayern Monaco, salvo tornare a Milano. E ora la storia potrebbe ripetersi.

"Per il ciclo a volte ritornano: l'Inter - si legge - potrebbe convolare a nozze per la terza volta con Ivan Perisic (PSV). Un nome rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Tanto da essere accolto con entusiasmo dal popolo interista, ben contento di rivedere a Milano il campione croato, nonostante i 37 anni suonati. Un'occasione low-cost per completare la batteria degli esterni. Dopo i contatti andati a vuoto a gennaio: quest'estate potrebbe essere la volta buona per il Perisic 3.0".