Arrivano le prime notizie dal ritiro dell'Inter in terra tedesca, dove il gruppo nerazzurro è arrivato da ieri e dove da oggi cominciano una serie di doppie sedute di allenamento. Come raccolto da FcInterNews.it direttamente dal campo di allenamento, Federico Dimarco non sta lavorando con la squadra per un leggero affaticamento. Nulla di grave, domani sarà normalmente in gruppo con i compagni.

A seguire le foto e i video della seduta dal nostro inviato Simone Togna.

© foto di FcInterNews.it
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Ritiro in Germania, primo allenamento per l'Inter: assente Dimarco per affaticamento. Le immagini
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 11:35
Autore: Antonio Di Chiara
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