Brutta notizia per i tifosi dell'Inter e per tutti gli appasionati di calcio. La Gazzetta dello Sport dà infatti notizia della morte di Osvaldo Bagnoli, a 91. L'ex tecnico nerazzurro, che in carriera ha portato i nerazzurri fino a un secondo posto in campionato e che in precedenza aveva vinto lo Scudetto col Verona nel 1984/85 (unico per la società scaligera) si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona.