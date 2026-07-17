Lautaro Martinez è stato l'uomo che ha deciso la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra con la rete di testa del 2-1. Lo ha fatto entrando dalla panchina a 10' dal 90'. E probabilmente andrà ancora tra le riserve, inizialmente, nella gara di domenica contro la Spagna.

"Il dubbio principale riguarda ovviamente la spalla di Leo Messi in attacco - si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport -. Nelle ultime partite Julian Alvarez ha superato Lautaro Martinez nelle gerarchie, ma va detto che entrambe le punte hanno mostrato un ottimo atteggiamento sia quando hanno giocato dall'inizio sia quando sono entrati durante la gara. In questo momento, considerando tutto, è improbabile che Lautaro possa riprendersi la maglia da titolare anche perché, pur senza segnare contro gli inglesi, Alvarez ha confermato di essere in buone condizioni e poi era stato lui a decidere i quarti contro la Svizzera con un gol meraviglioso. Assolutamente da escludere una formula iper offensiva con tutte le punte in campo, sia per non guastare gli equilibri in campo sia per non privare la squadra di un'importante soluzione durante la gara".