Il ritiro estivo dell'Inter in Germania per la stagione 2026/27 è cominciato ieri con 19 giocatori a disposizione di Cristian Chivu. Per alcuni di essi sono giorni fondamentali in chiave futura, visto che ancora non sanno se rimarranno o meno in nerazzurro.

"Tra i 19 giocatori della prima squadra saranno giorni importanti in modo specifico per Pavard, che dovrà convincere Chivu di poter far parte del progetto, mentre Frattesi, Asllani e Akinsamiro – presenti in Germania – andranno comunque piazzati (forse anche per questo Ausilio è rimasto a Milano, per lavorare sul mercato). Dei 9 giovani aggregati: Farronato, Maye, Bovio, Marello, Topalovic, Kamate, Lavelli, Iddrissou e Mosconi, occhio a quest’ultimo, che potrebbe iniziare al fianco di Pio in attacco e restare in U23 per il resto della stagione".