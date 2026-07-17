"Vediamo come saremo messi dopo la preparazione estiva. Per ora sogno di vedere giocare a Como squadre come il Manchester United e il Real Madrid". Così parla Mirwan Suwarso, numero uno del Como, in un'intervista a La Stampa. "Incassiamo pochi soldi? Questo è vero. Essere in Champions ci permette di migliorare la nostra posizione finanziaria. Ma allo stesso tempo dobbiamo velocizzare i tempi, perché ci aspettavamo di raggiungere questo obiettivo tra qualche anno. Ora abbiamo meno tempo per far crescere la nostra infrastruttura commerciale e per adeguarci alle regole finanziarie. Ma ce la faremo e non possiamo sprecare questa opportunità".

Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dei lariani è stato Cesc Fabregas, che potrebbe ricevere in futuro anche le offerte dei grandi club, come è accaduto un anno fa con l'Inter. "È una sua scelta. Diversi club hanno già chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato. Quali? Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale. E gli altri due? Uno è italiano, non dico altro".

"Il nostro obiettivo - prosegue - è vincere tutte le partite. Nemmeno a San Siro ci siamo chiusi in difesa: vogliamo sempre dominare la partita. Non ci poniamo obiettivi di questo genere, ma se, continuando a vincere, riusciamo a conquistare qualche trofeo va bene ugualmente. Chi mi è piaciuto di più in A? Ho guardato diverse partite dell’Atalanta e qualcuna di Roma, Inter e Napoli. E qualche volta anche il Torino".