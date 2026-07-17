L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta al vertice con il focus particolare sul Milan: "Con qualche leader questa squadra può giocarsi anche il campionato. Il Milan? Per me no, i giocatori che ha preso devono comunque dimostrare qualcosa. Goncalo Ramos può rilanciarsi in Italia, poi vediamo se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot e vedremo a quel punto che Milan sarà. Il Milan oggi se restano quei tre può puntare al titolo. E lì valuterò il lavoro della società che li ha fatti restare. La Juve deve prendere quei tre leader che ha il Milan per competere in alto, per il titolo".

Sezione: News / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 18:05
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione