L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta al vertice con il focus particolare sul Milan: "Con qualche leader questa squadra può giocarsi anche il campionato. Il Milan? Per me no, i giocatori che ha preso devono comunque dimostrare qualcosa. Goncalo Ramos può rilanciarsi in Italia, poi vediamo se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot e vedremo a quel punto che Milan sarà. Il Milan oggi se restano quei tre può puntare al titolo. E lì valuterò il lavoro della società che li ha fatti restare. La Juve deve prendere quei tre leader che ha il Milan per competere in alto, per il titolo".