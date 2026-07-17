Il nome di Davide Frattesi torna ad essere accostato alla Juventus. Il centrocampista dell'Inter è certamente uno degli elementi in uscita dal gruppo nerazzurro ed è anche, come riporta Matteo Moretto nel suo ultimo video su Youtube, uno dei giocatori maggiormente apprezzati in entrata dai bianconeri.

Un nome possibile se dovesse uscire Thuram dal gruppo bianconero resta quindi quello di Frattesi. Non ci sono contatti tra i club e non si sta parlando di una trattativa ma di uno scenario che può prendere corpo nelle prossime settimane. 

Sezione: News / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 11:46
Autore: Antonio Di Chiara
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