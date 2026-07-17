"Se Lautaro ricorda me? No è più piccolo di me. Ma è fortissimo. Ha uno spirito di squadra, un amore per la maglia incredibile. E' dura batterli...". Così Christian Vieri risponde a Sportitalia, intercettato in esclusiva durante l'evento di lancio della nuova maglia Away dell'Inter per la stagione 2026/27, con cui i nerazzurri giocheranno per tutta la stagione. Il riferimento di Vieri, ovviamente, è alle prove date dall'Argentina durante il corso della manifestazione in America, dove l'albiceleste si è guadagnata il diritto a disputare la seconda finale consecutiva del torneo, quattro anni dopo quella già vinta a Qatar 2022.