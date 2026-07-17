Trevoh Chalobah sembra ora vicino al Como, dopo essere stato tra gli obiettivi valutati dall'Inter per rafforzare la difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, "la guerra al rialzo sembrava essere entrata in tregua una decina di giorni fa, quando su Chalobah c'era forte l'interesse dell'Inter, a caccia di un innesto di spessore per completare il reparto arretrato. Per scongiurare il rischio di un'asta selvaggia che avrebbe fatto solo il gioco del Chelsea, il presidente del Como, Suwarso, si era mosso in prima persona contattando direttamente Marotta"

"Tra i due club era stato siglato un vero e proprio "patto di non belligeranza": una stretta di mano - si legge ancora - che prevedeva una corsia preferenziale per il Como qualora i nerazzurri avessero deciso di non affondare subito il colpo con un'offerta scritta. Complici le riflessioni interne sui costi complessivi dell'operazione, i campioni d'Italia hanno scelto di rimanere in una posizione di attesa e di defilarsi, lasciando campo libero all'affondo decisivo dei lariani".