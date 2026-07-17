Ogni estate porta con sé gli stessi proclami, le stesse promesse e le stesse ambizioni. Questa volta è stato Piotr Zielinski, nella sua prima intervista dal ritiro dell'Inter in Germania, a ribadire un concetto che i tifosi nerazzurri conoscono ormai a memoria: "Vogliamo ripeterci dopo Scudetto e Coppa Italia vinti e fare meglio in Europa".

Prima di lui lo avevano detto il presidente Beppe Marotta, il nuovo allenatore Chivu e altri protagonisti del mondo nerazzurro. Il messaggio è chiaro: confermarsi in Italia e compiere quel salto di qualità in Champions League che continua a rappresentare il grande obiettivo. L'intenzione è condivisibile. D'altronde, chi non vorrebbe vedere l'Inter protagonista anche sul palcoscenico europeo? Il vero interrogativo, però, è un altro: quanto è realmente possibile alzare l'asticella?

Bisogna essere realisti

Dal punto di vista del campo, la risposta può essere positiva. Una squadra organizzata, con un'identità precisa e un allenatore capace di valorizzarne le qualità può certamente disputare una Champions di alto livello. Ed è il caso dell'Inter. Raggiungere gli ottavi di finale è un obiettivo assolutamente alla portata, anche se molto dipenderà dal sorteggio, dal percorso nella prima fase e dall'accoppiamento agli eventuali playoff.

Ma oltre quel traguardo? È qui che nasce il dubbio che accompagna gran parte della tifoseria interista. Per competere stabilmente con le grandi d'Europa non basta l'organizzazione tattica o la mentalità vincente. Servono investimenti, profondità della rosa e campioni in grado di decidere le partite più importanti.

Il (non) ruolo di Oaktree

Ed è proprio su questo fronte che la strategia della proprietà Oaktree lascia più di una perplessità. Il fondo americano ha scelto una linea improntata alla sostenibilità economica, concetto ribadito più volte dal portavoce Marotta, puntando su un mercato attento ai conti e alla valorizzazione del patrimonio tecnico. Una filosofia comprensibile sotto il profilo finanziario, ma che rischia di mostrare tutti i suoi limiti quando il confronto si sposta in Europa.

I top club erano già lontani dall'Inter per capacità di spesa e qualità complessiva delle rose. Oggi quel divario non sembra ridursi, anzi rischia di aumentare. Mentre le grandi potenze europee continuano a investire cifre enormi per rinforzarsi, l'Inter è chiamata a trovare il giusto equilibrio tra competitività e bilancio.

Ripetersi in Italia è un obiettivo credibile. Vincere ancora è nelle corde di una squadra che ha dimostrato solidità e continuità. Ma parlare di fare meglio in Europa significa inevitabilmente confrontarsi con una realtà diversa, dove il talento costa e dove la sostenibilità, da sola, potrebbe non bastare. L'ambizione è giusta, persino necessaria. Adesso, però, alle parole dovranno seguire i fatti. Perché in Champions League i sogni sono importanti, ma senza gli strumenti per realizzarli rischiano di restare soltanto slogan estivi.