Grave lutto per Silvio Baldini, allenatore dell'Under-21 azzurra che negli scorsi mesi è stato anche, ad interim, sulla panchina della Nazionale maggiore. E' scomparsa a 30 anni la figlia Valentina Baldini, dalla nascita era affetta da una grave disabilità, una tetraparesi spastica. Parlando di lei, Baldini aveva detto: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità". Più di una volta, inoltre, Baldini aveva sottolineato come la figlia fosse per lui fonte di ispirazione.