C'è quasi da augurarsi che Djed Spence faccia una brutta partita nella finale del 3°-4° posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra. La ragione è presto spiegata oggi sulle pagine del Corriere dello Sport. "Al di là del risultato negativo, è stato tra i migliori dell’Inghilterra, confermando tutte le sue doti. Una in particolare: non a caso è stato il terzo giocatore più veloce dell’intera Premier League la scorsa stagione. Ecco, sull’onda di quanto mostrato da Spence, non è da escludere che gli Spurs ne approfittino per alzare l’asticella fino a 40 milioni. Ed è chiaro che sarebbe una pessima notizia per l'Inter".

Anche per questo non stanno tramontando definitivamente le altre piste prese in considerazione. "Mentre Romero è finito inevitabilmente in stand-by (potrebbe arrivare solo in prestito), i movimenti attorno a Spence non stoppano le altre opzioni per la fascia destra, che restano comunque in piedi. Tra costi e resistenze dello Strasburgo, si sta raffreddando la pista Doué, resistono invece quelle per Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. E attenzione pure a Belghali del Verona e a Ndoye del Nottingham Forest".