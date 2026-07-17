L'Inter ha iniziato il suo lavoro presso l'Öschberghof, la struttura extra lusso di Donaueschingen scelta per il ritiro estivo prima della partenza per Hong Kong: allenamenti rigorosamente a porte chiuse, scelta che però qualcuno non ha gradito, specie tra i tifosi più piccoli arrivati per vedere da vicino la squadra di Cristian Chivu. Nel frattempo, sarebbero stati individuati gli sparring partner per i primi test sul campo durante questi giorni di allenamento: secondo il portale Schwarzwälder Bote, le squadre amatoriali dell'SV Aasen e del TSG Balingen sono state prese in considerazione come potenziali avversarie.