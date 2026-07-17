L'Inter ha iniziato il suo lavoro presso l'Öschberghof, la struttura extra lusso di Donaueschingen scelta per il ritiro estivo prima della partenza per Hong Kong: allenamenti rigorosamente a porte chiuse, scelta che però qualcuno non ha gradito, specie tra i tifosi più piccoli arrivati per vedere da vicino la squadra di Cristian Chivu. Nel frattempo, sarebbero stati individuati gli sparring partner per i primi test sul campo durante questi giorni di allenamento: secondo il portale Schwarzwälder Bote, le squadre amatoriali dell'SV Aasen e del TSG Balingen sono state prese in considerazione come potenziali avversarie.

Sezione: Focus / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 18:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.