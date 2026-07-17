Yann Sommer, da qualche settimana, non è più un giocatore dell'Inter. Passato al Bruges a parametro zero, il portiere svizzero ha deciso di proseguire la sua carriera nel campionato belga. Il portiere ex Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach ha scelto il Bruges per avere la garanzia di giocare titolare, lo stesso motivo per cui ha scartato la possibilità di rimanere all'Inter. Altri due club avevano provato ad avvicinarsi a lui, con Sommer che ha detto di no per lo stesso motivo.
I due club che avevano avvicinato Sommer
Su Sommer c'erano anche il Tottenham e il Villarreal, come svela oggi il giornale belga più diffuso, Het Laatste Nieuws. Sia gli Spurs che il Submarino Amarillo, però, non potevano garantire la piena titolarità allo svizzero. Il Tottenham punterà su Kinsky, mentre gli spagnoli affideranno il ruolo a Tenas. Entrambe avevano proposto condizioni economiche favorevoli rispetto al Bruges, ma per Sommer non era un criterio fondamentale nella scelta.
Stesso discorso per quanto riguarda lo status delle squadre nel proprio paese. L'ormai ex estremo difensore dell'Inter punta a vincere ancora trofei da aggiungere al suo palmares, cosa che per Tottenham e Villarreal è tutt'altro che scontata. Il Bruges, dal canto suo, è campione belga in carica ed è una delle favorite per ripetersi, oltre a essere stabilmente tra le squadre che partecipano alla Champions League.
Autore: Alessandro Savoldi
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