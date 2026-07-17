Direttamente dal ritiro in Germania, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di FcInterNews Simone Togna, presentando la nuova stagione dell'Inter di Cristian Chivu. Tanti i temi toccati, dalla stagione alle porte alla finale del Mondiale, passando per il nuovo compagno di reparto Aleksandar Stankovic.

Con quali ambizioni iniziate questa nuova stagione? Quali sono gli obiettivi, le speranze e i sogni?

"Sicuramente le ambizioni sono alte, vogliamo ripeterci in campionato, in Coppa Italia e aggiungere qualcosina in Champions League. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso".

Cosa ti aspetti a livello personale? Cosa speri per quest'anno visto i tanti giocatori a centrocampo?

"C'è un reparto pieno di talento, di esperienza. Sicuramente per quanto riguarda me voglio migliorare sempre, dare il mio contributo, cercare di fare più gol e più assist e di far vincere la squadra. Ognuno di noi ha caratteristiche diverse magari ma ci possiamo integrare bene e sfruttare al massimo la tanta qualità che abbiamo".

Quali sono state le prime parole di Chivu sulla nuova stagione e come vi sta motivando?

"A ritrovare motivazioni, ambizioni e la fame per questa nuova stagione e lasciarsi alle spalle il passato, ora dobbiamo pensare a quello che può succedere e prepararci bene per questa nuova stagione".

C'è già una squadra che consideri la principale rivale?

"Penso che ci sono alcune squadre fortissime che lotteranno con noi per vincere lo scudetto. Però siamo all'inizio, il mercato è ancora in corso e quindi è ancora presto per sapere chi sarà con noi a lottare per vincere lo scudetto, ci saranno tre, quattro squadre".

Che Piotr era quello arrivato all'Inter e che Zielinski ti senti adesso?

"Sono sempre lo stesso. Il primo anno è stato sfortunato tra infortuni e poca continuità. Ripartiamo dal secondo anno, in cui si è visto il vero Zielinski, spero di migliorare ancora ed essere ancora più decisivo".

Che giocatore è Stankovic?

"Subito si è visto in allenamento che è un ottimo giocatore. Ha qualità, gamba, forza fisica, che ci serve nel nostro centrocampo. Secondo me sicuramente darà il suo contributo, è un grandissimo giocatore".

Il presidente Marotta ha parlato di fare meglio in Europa. La gerarchia degli obiettivi è diversa dall'anno scorso?

"Penso che la nostra squadra debba ambire a vincere su tutti i fronti, quindi alla fine vediamo dove arriviamo. L'anno scorso la Champions è stata sotto il nostro livello e sicuramente c'è da migliorare".

(FCIN) Chi vince la finale del Mondiale? Tiferete per Lautaro?

"Certo, è un nostro compagno di squadra e faremo il tifo per lui, anche se in passato ho giocato anche con Fabian Ruiz. Sarà una bellissima partita sicuro e tifiamo Argentina per Lautaro, che è stato decisivo in semifinale e in finale speriamo possa fare gol di nuovo. Se lo merita, è un grandissimo giocatore, un leader, spero che vincerà il secondo Mondiale".

Il mister e il presidente non si sono nascosti e han detto che l'obiettivo è vincere di nuovo lo scudetto.

"Anche io non mi nascondo, tutti quanti sappiamo cosa significa vincere e quanto è bello farlo. Faremo di tutto per vincere coppa e campionato e dare il massimo in Champions League".