In corso di svolgimento il primo allenamento dell’Inter a Donaueschingen. Primi 50 minuti in palestra e di lavoro atletico, seconda parte dedicata alla tattica per i ragazzi di Chivu.

Dimarco a causa di un leggero affaticamento non ha lavorato con i compagni, ma domani tornerà in gruppo. Alle 17 seconda sessione odierna, al termine della prima seduta Piotr Zielinski parlerà con i giornalisti presenti (tra cui l’inviato di FcInterNews).

Ausilio arriverà qui questa domenica, mentre Marotta sabato prossimo, forse poco prima, a ridosso della prima amichevole stagionale. Tutti gli aggiornamenti nel video di FcInterNews.

Il video
Sezione: Focus / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 12:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.