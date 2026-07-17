Non è l'obiettivo principale dell'Inter per la fascia destra, dato che i nerazzurri sembrano intenzionati a seguire in prima battuta la pista che porta a Djed Spence, ma Nahuel Molina è uno dei nomi che sono stati accostati al club milanese, alla ricerca di un esterno di fascia destra. Secondo Sky Sport, però, per l'argentino potrebbe esserci concorrenza proprio dalla Serie A.

E' infatti accaduto che Zeki Celik ha firmato per la Juventus, lasciando scoperto un posto da occupare per i giallorossi. Al posto del giocatore turco, improvvisamente passato a zero ai bianconeri, è stato individuato come possibile obiettivo proprio Molina, in campo anche nella semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, sebbene con una prova non proprio impeccabile.