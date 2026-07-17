Potrebbe avvenire lunedì il nuovo "assalto" dell'Inter al Tottenham per Djed Spence, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Il laterale inglese, che può giocare a destra come a sinistra, è stato tra i migliori in Inghilterra-Argentina. "Il Tottenham nei primi contatti avuti martedì - quando era finito sul piatto anche Romero, proposto dai londinesi e argomento oggi non d’attualità, più avanti chissà (in prestito con diritto, magari...) - aveva fatto intendere di valutare il giocatore 35-40 milioni. Ora è assai probabile che la cifra si avvicini più ai 40, anche perché su Spence, considerato in uscita dal Tottenham che sulle corsie è coperto con Porro, Udogie e il neo arrivato Robertson, stanno prendendo informazioni pure alcuni club di Premier".

"L’Inter è pronta a lanciarsi in questa “sfida”? - ci si chiede sul quotidiano - La domanda sorge spontanea visto che la dirigenza, dopo attente valutazioni, ha deciso di non affondare il colpo su Chalobah, ora destinato al Como, perché la richiesta di 35 milioni dei Blues per il difensore era considerata troppo alta. Spence ha proprio quel prezzo di partenza, dunque bisognerà capire se Oaktree avallerà questo investimento per un giocatore che comunque, per età e prospettive, può rientrare nel prototipo dei profili ideali per la proprietà americana". Le eventuali alternative portano a Read (Feyenoord), Vanderson (Monaco) e Belghali (Verona) più che a Douè.