ll capitolo Lucumì è destinato a proseguire ancora. Secondo Il Resto del Carlino, il Bologna non pare intenzionato a fare troppo sconto alle squadre interessate per il cartellino del centrale classe '98. Il Resto del Carlino fa il punto della situazione relativa al difensore del Bologna, spiegando che, nonostante la clausola rescissoria da 28 milioni di euro sia ormai scaduta, l'intenzione dei felsinei è quella di non chiedere meno di 25 milioni di euro e dunque le squadre interessate dovranno fare i conti con questa situazione.