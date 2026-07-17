L'Inter ha cominciato la preparazione estiva per la stagione 2026/27 nel ritiro di Donaueschingen, dove la squadra resterà fino al 25 luglio. Il giorno dopo ci sarà la prima amichevole contro il Karslruher, ma fino ad allora i giocatori affronteranno due sedute di allenamento al giorno per mettere benzina nelle gambe. Ecco le immagini direttamente dal nostro collaboratore, Simone Togna.

I giocatori dell'Inter arrivano in bici all'allenamento: Massolin e Diouf scelgono la golf car
Sezione: Focus / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 10:08
Autore: Antonio Di Chiara
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