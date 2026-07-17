Dopo l' eliminazione subita contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali, come prevedibile facce scure e umore praticamente a terra hanno contraddistinto il ritorno al lavoro della Nazionale francese in vista della finalina di domani a Miami contro l'Inghilterra. Secondo RMC Sport, un deciso clima di tensione si avvertiva all'interno della squadra di Didier Deschamps, con Marcus Thuram, Lucas Digne, Désiré Doué e Lucas Hernandez che sembravano particolarmente provati dalla delusione del giorno precedente. Addirittura, riporta L'Equipe, il CT che si appresta a dirigere per l'ultima volta i Bleus prima di lasciare il testimone a Zinedine Zidane avrebbe detto no alla richiesta di una serata libera avanzata dai giocatori: l'ex Juve non vuole comunque cali di concentrazione per evitare di chiudere la sua avventura con due sconfitte.

Possibile rivoluzione in formazione, si va verso un tridente inedito

Lucas Digne non ha partecipato a pieno all'allenamento. Il terzino sinistro ha prima trascorso un tempo considerevole a parlare con Didier Deschamps e diversi membri dello staff tecnico, per poi svolgere una corsa individuale con un preparatore atletico. Prevedibili diversi cambi di formazione, specie in attacco dove Maghnes Akliouche, Marcus Thuram e Rayan Cherki potrebbero partire titolari per la prima volta. A meno che Deschamps non decida di schierare nuovamente Désiré Doué.