L'Inter ha presentato ufficialmente la nuova maglia Away per la stagione 2026/27, un kit che inaugura un nuovo percorso creativo sviluppato insieme a Nike e ispirato al mondo del baseball. La divisa rappresenta il primo capitolo di un progetto destinato a proseguire anche nelle prossime stagioni, con l'obiettivo di reinterpretare, attraverso l'identità nerazzurra, linguaggi e riferimenti provenienti da altri sport.

L'idea alla base della nuova Away è quella di creare un ponte tra calcio e cultura sportiva internazionale, utilizzando il baseball come prima fonte di ispirazione. Nei prossimi anni, infatti, il club continuerà a esplorare altri immaginari sportivi, mantenendo sempre riconoscibile lo stile e l'identità dell'Inter.

Il lancio della collezione

Ad accompagnare il lancio della nuova maglia arriva anche una speciale "Express Collection" dedicata al baseball, composta da jersey, jacket e cap. La campagna fotografica della collezione è stata realizzata a New York, città simbolo dell'ispirazione del progetto e considerata un mercato strategico per la crescita internazionale del club.