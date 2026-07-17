E' stato svelato a New York nella notte italiana il nuovo "Away Kit 2026/27" dell'Inter. "Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato svelato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport", come si legge dal comunicato del club nerazzurro.

"Il nuovo kit - si legge - introduce inoltre la nuova tecnologia Nike Aero-FIT, massima espressione di Nike in fatto di tecnologia di ventilazione, progettata per generare oltre il doppio del flusso d'aria rispetto alle precedenti generazioni di abbigliamento tecnico del brand e favorire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme".

Sul palco erano presenti Christian Vieri e Stuart McArthur, Nike Senior Director of Apparel Product Design, "protagonisti di un dialogo sulle connessioni tra discipline, culture e linguaggi differenti". Il kit è già disponibile da oggi su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, nei Nike Store selezionati e presso i rivenditori autorizzati. Per la prima volta, saranno inoltre disponibili in vendita anche gli shorts Away, sia in versione bianca sia blu.