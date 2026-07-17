Romero-Inter, quali aggiornamenti. Sportitalia spiega che il Barcellona è sempre molto alto nelle preferenze di Romero, ma il tecnico blaugrana predilige la ricerca di un centrale mancino e, dunque, l’argentino tornerebbe attuale solo in caso di cessione di Araujo, che pure vanta numerosi estimatori. C’è l’Atletico Madrid, che non sarebbe una prima scelta per il Cuti, e poi c’è la prospettiva italiana che porta all’Inter. Secondo quanto ha raccolto l'emittente, il club nerazzurro incontrerebbe il pieno gradimento di Romero dal punto di vista del progetto tecnico e del ruolo di leader difensivo che gli verrebbe attribuito.