Osvaldo Bagnoli è scomparso oggi a 91 anni. In carriera aveva allenato l'Inter dal 1992 al 1994, per un totale di 74 partite in nerazzurro, oltre allo storico scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. La società nerazzurra si è unita al cordoglio per l'ex allenatore con un post sui propri canali social. "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore della Prima Squadra tra il 1992 e il 1994. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore della Prima Squadra tra il 1992 e il 1994.

Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 17, 2026