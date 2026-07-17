L'arbitro sloveno Slavko Vincic dirigerà la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica alle 21 al New York New Jersey Stadium. Ad annunciarlo è stato Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa, davanti all'intera squadra dei direttori di gara del Mondiale.

Vincic ha già diretto in questa edizione dei Mondiali altre gare come Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador. Nel 2024 ha arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. "E' un incredibile onore", ha commentato Vincic dopo la designazione. Alla finale parteciperà, per l'Argentina, anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.