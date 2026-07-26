Dal mercato le novità per l'Inter latitano, le trattative sembrano non finire mai e due colpi che sembravano annunciati sono andati all'aria per motivi completamente diversi. Qualche tifoso mugugna, ma dalle colonne del Corriere della Sera l'ex difensore interista Francesco Colonnese invita tutti a darsi una calmata: "Bisogna avere pazienza. È ovvio che il tifoso voglia il grande nome, quello capace di infiammare la piazza. Le attese sono alte perché i nerazzurri lottano ogni anno per grandi traguardi".

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 14:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.