Dal mercato le novità per l'Inter latitano, le trattative sembrano non finire mai e due colpi che sembravano annunciati sono andati all'aria per motivi completamente diversi. Qualche tifoso mugugna, ma dalle colonne del Corriere della Sera l'ex difensore interista Francesco Colonnese invita tutti a darsi una calmata: "Bisogna avere pazienza. È ovvio che il tifoso voglia il grande nome, quello capace di infiammare la piazza. Le attese sono alte perché i nerazzurri lottano ogni anno per grandi traguardi".