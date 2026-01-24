"Marcenaro tiene in mano una gara che rischiava di complicarsi anche per via dello 0-2 iniziale. Il fischietto di Genova cerca di dare uniformità alla direzione di gara, ma non manca qualche sbavatura nella gestione dei cartellini" si legge nella moviola de Il Corriere dello Sport che continua: "Se il giallo a Marin è più che corretto, quello su Lautaro è stato eccessivo. Ne manca uno per Piccinini intervenuto in maniera dura sulla caviglia di Zielinski. Giusto quello di Barella, sono cinque le ammonizioni in totale". Nel complesso la prestazione del fischietto ligure è più che sufficiente: giusto dare rigore all'Inter, sul tiro di Zielinski, il fallo di mano in area di Tramoni c'è e come: il giocatore dei toscani "tenta di opporsi al tiro, ma ha entrambe le braccia larghe. Giusta la chiamata".

"Nel secondo tempo lascia correre dopo un contatto Zielinski-Akinsamiro: decisione condivisibile, ma il centrocampista del Pisa ha rischiato parecchio". Sei tondo per Marcenaro e per il VAR che ci ha messo "qualche minuto per rivedere il rigore assegnato ai nerazzurri, ma è stata ricontrollata tutta l'App".