"Marcenaro tiene in mano una gara che rischiava di complicarsi anche per via dello 0-2 iniziale. Il fischietto di Genova cerca di dare uniformità alla direzione di gara, ma non manca qualche sbavatura nella gestione dei cartellini" si legge nella moviola de Il Corriere dello Sport che continua: "Se il giallo a Marin è più che corretto, quello su Lautaro è stato eccessivo. Ne manca uno per Piccinini intervenuto in maniera dura sulla caviglia di Zielinski. Giusto quello di Barella, sono cinque le ammonizioni in totale". Nel complesso la prestazione del fischietto ligure è più che sufficiente: giusto dare rigore all'Inter, sul tiro di Zielinski, il fallo di mano in area di Tramoni c'è e come: il giocatore dei toscani "tenta di opporsi al tiro, ma ha entrambe le braccia larghe. Giusta la chiamata".
"Nel secondo tempo lascia correre dopo un contatto Zielinski-Akinsamiro: decisione condivisibile, ma il centrocampista del Pisa ha rischiato parecchio". Sei tondo per Marcenaro e per il VAR che ci ha messo "qualche minuto per rivedere il rigore assegnato ai nerazzurri, ma è stata ricontrollata tutta l'App".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:14 Esposito alla RAI: "Chivu persona vera, San Siro con l'Inter un sogno. I giudizi? Non mi faccio influenzare dalle voci"
- 11:00 L'Inter esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Canuti: "Il suo nome resta scolpito nella memoria del Club"
- 10:45 Pagelle TS - Sommer è diventato un problema. Chivu coraggioso e Dimarco fondamentale nel 6-2 al Pisa
- 10:30 TS - Perisic uomo giusto per rinforzarsi. Dibu Martinez e Vicario grandi rivali. Previsto incontro per Mlacic
- 10:15 GdS - Chivu para tutto e alza un muro difensivo attorno Sommer e Luis Henrique
- 10:00 CdS - Dimarco mancino volante incontenibile: cambia l'Inter e la trascina ad una vittoria dirompente
- 09:45 Moviola CdS - Giallo eccessivo per Lautaro, ma Marcenaro tiene in mano una gara che poteva complicarsi
- 09:30 Moviola GdS - Eccessivo il giallo di Marcenaro a Lautaro. Giusto dare il rigore dell'1-2 dell'Inter
- 09:15 Pagelle CdS - Chivu ribalta una gara dall'avvio no sense. L. Henrique capro espiatorio, Dimarco devastante
- 09:00 CdS - La fuga dell'Inter è servita. Ma Sommer ora è un problema, con la Cremonese spazio a Pepo?
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco stratosferico, Chivu coraggioso. Sommer il peggiore in assoluto, Luis Henrique lo segue
- 08:30 GdS - L'Inter tenta la vera fuga. Con Dimarco superstar fa sei gol al Pisa ma poteva farne dieci
- 08:14 Diluvio, incredulità, surrealismo e realtà: Moreo spaventa, poi l'Inter attiva la goleada e prova la fuga in una serata a due volti
- 01:15 Errore sul primo gol di Moreo, Sommer chiede scusa con un emoticon
- 00:00 E alla fine arriva Dimash. Con qualche riflessione non richiesta
- 23:59 videoInter-Pisa 6-2, Tramontana: "Mamma mia, roba da Pazza Inter! Dimarco onnipotente. Sommer..."
- 23:55 Inter-Pisa, la moviola - Marcenaro si perde qualche cartellino di troppo. Giusto il rigore: il braccio di Tramoni è largo
- 23:54 Chivu in conferenza: "Sommer e Luis Henrique? Fischiate me, non i ragazzi. Mercato, la società sa le mie richieste"
- 23:50 RAI Sport - Esposito, partiti i dialoghi per il rinnovo: previsto un importante ritocco dell'ingaggio
- 23:43 Pisa, Moreo a RAI Sport: "Due gol a San Siro restano per sempre. Male aver mollato nella ripresa"
- 23:41 Esposito a ITV: "I cori a San siro sono il massimo che si può ottenere. In Germania per dare il 100%"
- 23:37 Chivu a ITV: "Non puntiamo il dito contro le prestazioni individuali, il responsabile sono io"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Il gol dell'1-0 è colpa mia, non di Sommer. Pio Esposito ha voglia di mettersi in gioco"
- 23:34 Pio Esposito a Sky: "Un onore sudare per questa maglia. La reazione che abbiamo avuto è tanta roba"
- 23:30 Pisa, Moreo in conferenza: "Paura dopo il rigore dell'Inter. Sono arrabbiato. Ci sta perdere, ma così è un po' troppo"
- 23:25 Pisa, Gilardino a Sky: "Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenza"
- 23:22 Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund"
- 23:22 Pisa, Gilardino in conferenza: "Sconfitta brutta, nel secondo tempo tanta, tanta Inter. E quell'occasione di Canestrelli..."
- 23:20 Sky - Capitolo portiere: con il 'Dibu' Martinez discussioni su un biennale. Ma non è l'unico nome in lista: in primavera la decisione
- 23:17 Pisa, Moreo a DAZN: "Il primo gol? Ho visto Sommer fuori e ho calciato. Voglio salvare questa squadra"
- 23:14 Pisa, Gilardino a DAZN: "Serata amara e risultato pesante. Nel secondo tempo tantissima Inter, è fortissima"
- 23:09 Bonny in conferenza: "Tre gol in 8', l'esempio che siamo una squadra forte. Scudetto, abbiamo il dovere di provarci"
- 23:06 Dimarco Player of the Match: "Dopo la brutta parentesi dello scorso anno ho voluto azzerare tutto"
- 23:05 Esposito a DAZN: "Dalla Nord lo stesso coro di Vieri? Sono onorato, ma non mi piacciono questi paragoni"
- 23:02 Inter-Pisa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Bonny a DAZN: "Di Dimarco il gol più bello. Io dovevo segnare il mio, se no mi ammazzavano"
- 22:50 Game, set, fuga: l'Inter passa dalle stalle alle stelle e travolge con un netto 6-2 il Pisa. Leadership Scudetto blindata
- 22:45 Inter-Pisa 6-2, Fischio Finale - Avvio horror, prosieguo comedy. La capolista si regala emozioni da allungo
- 22:42 Inter-Pisa, le pagelle - Dimarco game changer, Pio gol da coro. Chivu boccia Luis Henrique, ma Sommer?
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-PISA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:21 Inter-Pisa, la risposta del Meazza in un freddo venerdì: quasi 76.600 spettatori
- 21:52 De Vrij al cambio campo: "Chivu ci ha detto di chiudere la partita, anche se dobbiamo stare attenti"
- 20:24 Carlos Augusto a DAZN: "Da quinto o da braccetto, darò sempre il meglio per l'Inter"
- 20:23 Pisa, Calabresi a DAZN: "Orgoglioso dei tifosi, qualsiasi risultato ci sarà combatteremo per loro per salvarci"
- 20:20 Cristian Chivu sarà tedoforo per Milano-Cortina. Onore accolto col sorriso: "Ho mal di schiena..."
- 20:18 Pisa, Gilardino a DAZN: "Inter prima della classe, per portare la nostra identità a San Siro serve coraggio"
- 20:08 Chivu: "Cresciuti rispetto a inizio stagione, manteniamo questa consistenza. Luis Henrique, un solo rimprovero"
- 19:58 UFFICIALE - Napoli, aspettando Giovane salutano Lucca e Lang: il primo va in Premier, il secondo in Turchia
- 19:54 Carlos Augusto a ITV: "Lavoriamo per essere tutti al top fisicamente. Pisa? Ormai non ci sono più partite facili"
- 19:43 Dal Brasile - Inter, pronta un'offerta subito per Robinho jr.. Il Santos orientato al no per un motivo
- 19:29 L'ultima(?) del designatore: per Inter-Pisa scelti assistenti 'stranieri' anziché guardalinee coi "'Bindoni' al posto del cuore"...
- 19:14 Garcia, all. Hajduk Spalato: "Mlacic, niente amichevoli per il mercato. Poi certe cose non dipendono da me"
- 19:00 Amelia: "Scudetto, vedo l'Inter distaccata dalle altre. E con questo ritmo..."
- 18:45 Como, Fabregas: "Classifica? Non la guardo, dobbiamo ridurre il gap tra il decimo posto e le big"
- 18:30 Lotta Scudetto, Renica: "Inter più avanti per due motivi. Rosa del Napoli forte, ma..."
- 18:15 Amoruso ricorda: "A gennaio mi arrivarono le richieste di Juve, Milan e Inter. Ecco perché scelsi i bianconeri"
- 18:00 Equilibri in testa alla classifica, la convinzione di M. Orlando: "La Roma può diventare l'anti-Inter"
- 17:45 Focus sul Pisa: toscani con una sola vittoria in campionato. E l'approccio tattico di Gilardino è chiaro
- 17:30 Luci a San Siro: Inter, l'anticipo col Pisa per tentare un nuovo allungo. E guardando le statistiche...
- 17:15 Fiorentina, l'ex Inter Fabbian si presenta: "Mi ha convinto il progetto, darò il mio meglio"
- 17:00 Giannichedda: "Se il Napoli perde con la Juve grande occasione per l'Inter. Contro l'Arsenal i nerazzurri hanno dimostrato..."
- 16:45 Mlacic-Inter, attesa per l'incontro con il nuovo agente Ramadani. L'Udinese ci pensa e si registra alla corsa: la situazione
- 16:30 L'Inter a caccia del terzo clean sheet di fila in A, non accade da un anno. Score perfetto contro le "piccole"
- 16:16 Sensi torna protagonista in Cipro e l'Anorthosis lo blinda: rinnovo fino al 2027
- 16:02 UFFICIALE - Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L'annuncio dell'Al Ittifaq: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni"
- 15:48 Man. City, Guardiola incorona l'Arsenal: "E' la squadra migliore al mondo in questo momento"
- 15:33 Adani: "Dibu Martinez-Inter? Ha due p**** quadrate, lo metto tra i primi 3-4 al mondo. Se lo contestiamo..."
- 15:18 Post Sommer, Vicario resta un'opzione forte: è il profilo che piace di più all'Inter. La situazione
- 15:05 Ventola: "Dibu Martinez? L'Inter deve puntare su un portiere più giovane come Vicario e Caprile"
- 14:51 Borghi: "L'Inter non concretizza nel momento in cui fa meglio. Meriti a Pio, ma la ThuLa è il motore"