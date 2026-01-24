"L'Inter è la squadra che ha tutto per imboccare la strada verso il titolo senza altri passi falsi dopo le quattro sconfitte già incassate". Questo il pensiero di Fabio Capello, protagonista di una lunga intervista nell'ultima edizione di SportWeek: "Adesso i nerazzurri faranno gli scongiuri, ma secondo me, senza infortuni, sono attrezzati per il doppio impegno campionato-Champions - prosegue l'ex allenatore -. A proposito di infortuni, il Napoli è riuscito a tenere nonostante abbia tanti pezzi grossi fuori. Vero, il pareggio interno col Parma è un mezzo incidente di percorso che toglie punti importanti, ma dopo le cadute e le ricadute Conte è sempre ripartito con grande determinazione. A Milano si è vista una squadra compatta, con voglia di reagire. Giocatori come Neres e Lang, decisivo a San Siro col passaggio a McTominay in occasione del 2-2, sono assai cresciuti, ma in generale tutti fanno la loro parte mostrando grande spirito di sacrificio".

Passo indietro sull'Inter: ha tutto per vincere, lei dice, però Lautaro contro le grandi è tanto che non fa gol. Al Napoli non segna dalla stagione 2021-22, l'ultimo gol nel derby è di febbraio 2023, a novembre dello stesso anno l'ultimo alla Juve.

"Ma è tutto il resto a dare valore alle sue prestazioni. Lautaro crea spazi, fa movimento, favorendo gli inserimenti dei compagni. Facciamo l'esempio opposto: Pulisic è bravissimo quando ha la palla fra i piedi, a Firenze si è creato da solo tre occasioni da gol. Ma, senza palla, non fa lo stesso lavoro di Lautaro o di Hojlund. Resta però un giocatore importantissimo per i rossoneri".