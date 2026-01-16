Grazie al gol decisivo contro il Lecce, Pio Esposito ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. L'attaccante ha dominato la scena, arrivando davanti a Piotr Zielinski, secondo e a Carlos Augusto, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.24%

Akanji 0.90%

Acerbi 1.24%

Bastoni 2.89%

Diouf 0.48%

Barella 0.41%

Zielinski 16.33%

Mkhitaryan 1.72%

Carlos Augusto 10.13%

Bonny 0.83%

Thuram 0.07%

Frattesi 3.51%

Esposito 56.72%

Luis Henrique 0.69%

Martinez 2.69%

Sucic 0.14%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 28 PARTITE:

LAUTARO 39 PT.

ZIELINSKI 32 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

DIMARCO 18 PT.

ESPOSITO E BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.

MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.