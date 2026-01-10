La super prestazione al Tardini contro il Parma vale per Manuel Akanji il primo posto nel Pallone d'Oro Nerazzurro di giornata dopo le votazioni dei lettori di FcInterNews.it. Alle spalle dello svizzero, secondo, c'è l'autore del primo gol Federico Dimarco. In chiusura del podio un altro difensore, Yann Bisseck. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.37%
Bisseck 5.51%
Akanji 59.49%
Carlos Augusto 4.12%
Luis Henrique 1.18%
Sucic 0.44%
Calhanoglu 0.81%
Mkhitaryan 0.74%
Dimarco 22.79%
Martinez 0.74%
Esposito 2.43%
Barella 1.03%
Zielinski 0.22%
Acerbi 0.07%
Bonny 0.07%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 26 PARTITE:

LAUTARO 39 PT.
ZIELINSKI 26 PT.
THURAM 25 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
DIMARCO 13 PT.
AKANJI 11 PT.
ESPOSITO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
BISSECK 6 PT.
MARTINEZ, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 10 gennaio 2026 alle 08:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print