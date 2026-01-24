È Federico Dimarco il migliore della classe meneghina anche per Tuttosport che lo premia con un otto pieno: l'esterno interista contro il Pisa trasforma l'Inter col suo ingresso, ribaltando i toscani in cinque minuti: "È nell’azione del rigore e confeziona l’assist per il 2-2 di Lautaro, nella ripresa il colpo del ko e mette il piede anche negli ultimi due gol".

Contrapposto all'italiano c'è Sommer, diventato un problema: "La frittata sullo 0-1 non ha giustificazioni; resta pure il dubbio sullo 0-2: poteva fare di più": 4 per il portiere svizzero che trova compagnia in Luis Henrique, anche lui sotto la sufficienza, anche se in maniera meno grave del compagno. Eccezion fatta per loro due, Chivu non conta giocatori sotto il 6: Sucic e Mkhitaryan sono gli unici due con la sufficienza tonda, appena dietro a Bisseck, De Vrij, Zielinski, Carlos Augusto e Thuram tutti e cinque giudicati 6,5 dal quotidiano torinese. Sette per Bastoni e Bonny; 7,5 per Esposito, Lautaro e Cristian Chivu.