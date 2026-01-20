L'Inter cade in casa per 3-1 contro l'Arsenal nella settima giornata del girone di Champions League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i Gunners, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

