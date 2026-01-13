Grazie al gol del momentaneo 1-0 e a una prestazione molto positiva, Federico Dimarco è risultato il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it dopo Inter-Napoli, nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle dell'esterno c'è Piotr Zielinski, mentre a completare il podio il subentrato Henrikh Mkhitaryan. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.76%
Bisseck 0.97%
Akanji 2.71%
Bastoni 1.08%
Luis Henrique 2.92%
Barella 2.27%
Calhanoglu 4.98%
Zielinski 14.94%
Dimarco 51.62%
Martinez 0.97%
Thuram 1.95%
Mkhitaryan 13.42%
Esposito 0.32%
Sucic 0.22%
Carlos Augusto 0.11%
Bonny 0.76%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 27 PARTITE:

LAUTARO 39 PT.
ZIELINSKI 29 PT.
THURAM 25 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
DIMARCO 18 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
AKANJI 11 PT.
ESPOSITO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.
MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 16:29
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print