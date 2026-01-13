Grazie al gol del momentaneo 1-0 e a una prestazione molto positiva, Federico Dimarco è risultato il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it dopo Inter-Napoli, nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle dell'esterno c'è Piotr Zielinski, mentre a completare il podio il subentrato Henrikh Mkhitaryan. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.76%

Bisseck 0.97%

Akanji 2.71%

Bastoni 1.08%

Luis Henrique 2.92%

Barella 2.27%

Calhanoglu 4.98%

Zielinski 14.94%

Dimarco 51.62%

Martinez 0.97%

Thuram 1.95%

Mkhitaryan 13.42%

Esposito 0.32%

Sucic 0.22%

Carlos Augusto 0.11%

Bonny 0.76%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 27 PARTITE:

LAUTARO 39 PT.

ZIELINSKI 29 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

DIMARCO 18 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

AKANJI 11 PT.

ESPOSITO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.

MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.