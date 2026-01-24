Inizia con un giallo al 26esimo ai danni di Lautaro Martinez la partita di Marcenaro tra Inter e Pisa, prestazione passata ai raggi x dalla Gazzetta dello Sport nella moviola secondo la quale l'ammonizione inflitta all'argentino dopo il fallo su Marin è eccessiva: "fallo sì, sanzione no". Giusto invece, secondo la Rosea il rigore a favore dell'Inter al 36’ dopo il "colpo da fuori di Zielinski, che sbatte sul busto e poi sul braccio di Tramoni: il primo impatto non sana se l’arto è già in posizione larga e punibile". Corretta anche la gestione del direttore di gara a fine primo tempo durante le "schermaglie fra Coppola e Pio che chiede il rosso: non ci sta. All’11’ st Calabresi si prende il giallo su Lautaro: ok. Al 15’ st niente rigore: Coppola trattiene Pio che a sua volta strattona. Al 31’, Akinsamiro su Zielinski in area: tamponatina, light".