Non era facile riprendersi dopo l'1-3 subito contro l'Arsenal e recuperare l'incredibile 0-2 subito nei primi minuti dal Pisa, ma l'Inter si ritrova, si riorganizza e chiude in vantaggio 3-2 il primo tempo per poi dilagare nella ripresa. Da matita blu le prestazioni di Sommer e Luis Henrique che ormai non possono più ricoprire il ruolo da titolari. Analizza come sempre la vittoria 6-2 contro il Pisa Andrea Bosio nel podcast postpartita qui di seguito (clicca qui per ascoltare da app).

