"È stato fondamentale finire il primo tempo in vantaggio, fondamentale anche reagire. La reazione è stata importantissima, è stata una grandissima risposta". Parole e musica di Francesco Pio Esposito, raggiunto anche da SportMediaset dopo il pesante 6-2 con cui l'Inter ha ribaltato il Pisa.

Hai fatto un altro gol sotto la Nord.

"Sono contento di averne fatto un altro ma non mi voglio accontentare, guardiamo già avanti".

Cosa pensi dei cori per te? Che effetto ti fa?

"Molto emozionante, ringrazio tutti per i cori e per l'affetto dimostrato da quando sono tornato a indossare questa maglia. Cerco di ripagare la fiducia e l'affetto in campo con il massimo dell'impegno".

C'è un po' di pressione su Milan e Napoli dopo questo risultato?

"Noi il nostro l'abbiamo fatto, era la cosa a cui dovevamo pensare ed è l'unica cosa di cui preoccuparci ogni settimana. Se facciamo sempre il nostro arriveranno grandi risultati, quindi bisogna continuare così".

Ora la Champions contro il Borussia Dortmund, si decide l'immediato futuro. Come ci arrivate?

"È una partita importante e tra virgolette decisiva. La affrontiamo col massimo dell'impegno come facciamo per tutte le partite: se arriveremo tra le prime 8 o playoff non sarà un problema, ma andremo a Dortmund per cercare di ottenere il meglio possibile".