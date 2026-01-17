Grazie a un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo l'Inter sbanca Udine e mantiene la propria posizione in vetta alla classifica in attesa che giochino le rivali. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo al Bluenergy Stadium, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 17:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
