Secondo La Repubblica, "il match fra Inter e Pisa è stato un thriller montato al contrario, in cui i colpi di scena sono successi tutti all'inizio". Il quotidiano generalista sintetizza così il 6-2 nerazzurro a San Siro, arrivato con una prepotente rimonta dopo il doppio svantaggio firmato dalla doppietta di Moreo e ribaltato dai gol di Zielinski, Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan.

Il no è rappresentato dall'ennesima prestazione non convincente di Yann Sommer. "Nel primo tempo la capolista di questa serie A è andata sotto di due gol contro l'ultima della classe, si è ridestata, ha rimontato fino al vantaggio e a quel punto è andata alla pausa con un enorme sospiro di sollievo e alcune conferme: Yann Sommer non sarà il portiere della prossima stagione, Pio Esposito è prontissimo a prendersi ogni responsabilità, e Luis Henrique non può essere il vice Dumfries, che va cercato sul mercato" sentenzia La Repubblica, che fa il nome di Gugliemo Vicario per la porta del futuro e di Ivan Perisic come rinforzo di gennaio.