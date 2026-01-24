I fari di mercato dell'Inter sono tutti puntati su Ivan Perisic. Il croato è "ritenuto l’uomo giusto per rinforzare la rosa" per almeno due motivi: "in primis è un profilo dal respiro internazionale, in secondo luogo può giocare a sinistra", posizione dove peraltro ha fatto le sue fortune in nerazzurro. Inutile sottolinearlo, "la sua personalità può avere un impatto determinante per assicurare all’Inter quello che non riesce a dare Luis Henrique". L'ex 44 nerazzurro non "ha mai abbandonato l’idea di tornare a Milano" e avrebbe detto subito sì alla proposta di un terzo ritorno nel capoluogo milanese. Dal canto suo però "il PSV ha alzato un muro che potrebbe sgretolarsi mercoledì sera in caso di eliminazione dalla Champions. Avendo il croato ancora un anno e mezzo di contratto, l’Inter dovrà comunque acquistarlo".

Non solo Perisic. Occhi puntati anche sul Dibu Martinez e durante l’incontro con l'agente, Gustavo Goñi "Piero Ausilio, oltre a prendere le coordinate legate al portiere oggi all’Aston Villa, ha spiegato all’agente come il club nerazzurro sta esaminando anche altri candidati", tra questi c'è anche il principale 'rivale' in tal senso, Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. "Nel mazzo c'è pure Noah Atubolu, numero uno del Friburgo". E dopo aver accolto intanto Leon Jakirovic, "tra oggi e domani è atteso l’incontro tra Fali Ramadani e l’Inter per sbloccare la telenovela legata al futuro di Branimir Mlacic".