"Voglio mangiare quello che mangia Federico Dimarco". Così Ivan Zazzaroni, in apertura di 'Deejay Football Club', elogia la prova dell'esterno dell'Inter di ieri contro il Pisa. In maniera più pratica, Fabio Caressa risponde: "Io vorrei avere il suo sinistro, un piede fatato. Poi diciamo che avrà una dieta diversa da quella di Luis Henrique... Ha ricordato Roberto Carlos? Sono d'accordo, ci sta. Poi ci sono state due coincidenze: il suo ingresso e l'uscita di quell'altro calciatore", aggiunte il telecronista di Sky Sport.

Che poi torna a criticare l'esterno brasiliano: "Io l'ho visto contro l'Arsenal. Diciamo che ci sono dei livelli e Luis Henrique al momento non è al livello dell'Inter. Tu non puoi sempre tirarti indietro quando c'è da fare una giocata, un dribbling, un cross. Gioca sempre col freno a mano tirato, con la paura. Prende la palla e torna indietro". Caressa spiega anche perché l'Inter difende a zona sui calci piazzati: "Non è una squadra altissima, soprattutto a centrocampo. Se vai a prendere uomo contro uomo gente alta 1.90 come quelli del Pisa o dell'Arsenal la prendono sempre loro. Piano a dire che l'Inter ha due squadre; è brava in alcune cose ma non è indimenticabile".