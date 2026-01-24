"Altrimenti ci arrabbiamo". Comincia con queste parole il pezzo di analisi del Corriere della Sera dopo il netto 6-2 con cui l'Inter, dopo essere andata in doppio svantaggio, si sbarazza del Pisa e conferma il primato in classifica a pochi giorni di distanza dal o in Champions League contro l'Arsenal.
"Dopo i tre schiaffoni ancora freschi presi dall’Arsenal, l’Inter trasforma la sua cortissima settimana in un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena alla stazione di Amici Miei - il paragone cinematografico del quotidiano generalista -. Ma le sberle si prendono e si danno. E la squadra di Chivu (alla settima partita in venti giorni) passa dallo psicodramma per i due gol del Pisa segnati nei primi 23’ alla rimonta negli 8’ finali del primo tempo grazie all’ingresso stile «arrivano i nostri» di Dimarco al posto di Luis Henrique".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
