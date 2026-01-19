Dopo la preziosa vittoria di Udine per l'Inter, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Lautaro Martinez migliore in campo. Dietro l'argentino, al secondo posto, Piotr Zielinski mentre in chiusura del podio ecco Pio Esposito. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.58%

Bisseck 0.77%

Akanji 6.63%

Carlos Augusto 3.27%

Luis Henrique 6.53%

Barella 1.34%

Zielinski 26.03%

Mkhitaryan 0.96%

Dimarco 3.75%

Martinez 31.03%

Esposito 18.06%

Bonny 0%

Acerbi 0%

Frattesi 0.29%

Sucic 0.48%

De Vrij 0.29%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 29 PARTITE:

LAUTARO 44 PT.

ZIELINSKI 35 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

DIMARCO 18 PT.

ESPOSITO 16 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.

MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.