"Prestazione positiva quella di Marcenaro secondo Gianpaolo Calvarese che nella sua analisi edita sulle pagine di Tuttosport sottolinea: "Azzecca dal campo il rigore e al di là di qualche imprecisione porta a casa Inter-Pisa".

"L’episodio clou è il rigore fischiato all’Inter: Zielinski dopo una ribattuta tira e Tramoni si oppone a questo tiro; il pallone impatta prima sul costato e poi sul braccio, che è molto largo e aperto e intercetta la sfera. Si tratta di un fallo di mano punibile, giusto dunque il calcio di rigore".

"Giusto il giallo a Marin per fallo su Sucic - continua l'ex arbitro -, esagerato invece quello per Lautaro Martinez che va in contrasto con Marin e commette fallo, ma non uno step on foot pieno. Nel finale di primo tempo, i padroni di casa chiedono un rosso a Coppola che con un gesto di stizza aveva rifilato una manata a Esposito. Non ci sono gli estremi per la condotta violenta, non è una gomitata e ci poteva Stare al massimo il giallo".

A proposito del secondo tempo aggiunge: "Nella ripresa manca un giallo evidente per Piccinini per un pistone su Zielinski, giusta invece l’ammonizione per Calabresi che trattiene Lautaro. Oltre a quello per Akinsanmiro, corretto anche l’ultimo giallo a Barella".