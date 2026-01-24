Torna sulla panchina del Bari Moreno Longo, richiamato a guidare i biancorossi dopo la parentesi di Vincenzo Vivarini, ed opera scelte nuove per la partita contro il Cesena. La più significativa di tutte è l'impiego dal primo minuto di Giacomo De Pieri, che in questa stagione aveva avuto l'opportunità di scendere in campo dall'inizio solo alla prima giornata in occasione di Virtus Entella-Juve Stabia. Passano ora anche dal ragazzo di scuola Inter le speranze di salvezza dei pugliesi, la cui situazione di classifica è davvero complicata.