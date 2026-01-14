L'Inter supera 1-0 il Lecce al Meazza e allunga in classifica sul Napoli. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i salentini, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

