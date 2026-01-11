L'Inter pareggia al Meazza contro il Napoli e perde l'occasione di andare in fuga in campionato. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i partenopei, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 23:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print