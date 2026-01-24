Milan, Napoli, Roma e Juventus sono in lotta per tre posti. Massimiliano Allegri si focalizza ancora sulla qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri, attesi domani sera dallo scontro diretto dell'Olimpico contro i giallorossi: "La Roma non è una sorpresa: sapevo che con Gasperini l'avemmo trovata lì - le parole del tecnico del Diavolo in conferenza stampa -. Siamo rimasti in quattro squadre per tre posti, perché l'Inter la tengo fuori: sta facendo molto bene e ha una proiezione di 90 punti. Speriamo che magari ci siano cinque squadre in Europa, altrimenti una deve rimanere fuori".