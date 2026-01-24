Il derby tra Milan e Inter finisce 2-2. Partita di alti e bassi per entrambe le squadre, che hanno giocato una gara speculare. Nel primo tempo benissimo il Milan e malissimo l'Inter, nel secondo tempo invece è andata al contrario. A sbloccare la gara è stato Lontani, poi Perera al 36' ha raddoppiato per i rossoneri. La ripresa ha visto i padroni di casa calare, mentre la squadra di Carbone ha preso metri e coraggio, complice l'ottimo impatto dei subentrati. A riaprirla ci ha pensato Mancuso, poi Zarate invece ha firmato il pareggio a pochi secondi dal novantesimo. Con questo pareggio l'Inter conserva i tre punti di vantaggio in classifica sui cugini e resta al quinto posto nel Campionato Primavera 1.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 2-2

Marcatori: Lontani (27'), Perera (36'), Mancuso (64'), Zarate (89')

MILAN (4-4-2): Faccioli; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Scotti, Pandolfi (dal 69' Perina), Mancioppi, Perera; Lontani (dal 76' Angelicchio), Castiello (dal 57' Cisse).

A disposizione: Bianchi, Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Petrone, Mazzeo, Vecchiu.

Allenatore: Giovanni Renna.

Ammonito: Cisse (84')

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Nenna (dal 46' Breda), Peletti, Della Mora (dal 46' Marello); La Torre (dal 53' Mancuso), Cerpelletti, Zarate; Mosconi (dal 62' El Mahboubi), Kukulis, Zouin (dal 75' Pinotti).

A disposizione: Farronato, Conti, Putsen, Virtuani, Vukoje, Pirola.

Allenatore: Benito Carbone.

Arbitro: Alessandro Pizzi (sez. di Bergamo).

Assistenti: Mario Chichi (sez. di Palermo), Vincenzo Andreano (sez. di Foggia).

RIVIVI IL LIVE

14.50 - Finisce così: 2-2 a Carate Brianza, il derby consegna un punto a testa.

90'+3 - Che occasione per l'Inter! Cross di Pinotti, un po' di confusione e poi la palla arriva a Mancuso nel cuore della'rea.. La difesa si oppone e Faccioli blocca a terra.

90' - Quattro di recupero.

IL GOL - Strappo di El Mahboubi, devastante sulla destra. L'esterno, entrato nella ripresa, la tiene in campo e serve a rimorchio Zarate. Girata vincente per lui di prima, pareggio raggiunto.

89' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER!!! ZARATE, 2-2!

84' - Clamorosa occasione per l'Inter. Pinotti riceve il cross di El Mahboubi e calcia di prima di controbalzo. La palla era ben indirizzata, ma carambola sulla gamba di Mancuso che devia, sempre verso la porta. Faccioli, bravissimo, con un gran riflesso evita il 2-2.

83' - Primo giallo della partita, ammonito Cisse.

78' - Enorme occasione di testa per El Mahboubi. Bell'angolo di Marello, ancora una volta. Colpo di testa alto però dell'esterno d'attacco nerazzurro, che era davvero in ottima posizione.

77' - Anche il Milan fa l'ultimo cambio, con Angelicchio per Lontani, vittima di un problema fisico dopo un contrasto con Cerpelletti.

76' - Ultimo cambio per l'Inter. Entra Pinotti, esce Zouin.

74' - Spinge l'Inter. Ballo prova il diagonale da fuori, palla deviata in corner. Sul successivo corner Mancuso calcia dopo la palla respinta dalla difesa rossonera. Conclusione alta.

69' - Il Milan sembra stanco e Renna corre ai ripari. Esce Pandolfi, entra Perina.

66' - Lontani vicinissimo al 3-1. Il giocatore vince il duello con Breda e va da solo, fondamentale parata di Taho.

IL GOL - Cross dalla destra di Ballo, Mancuso inchioda a terra il pallone nel cuore dell'area di rigore e poi calcia a fil di palo. Faccioli non può assolutamente nulla, 2-1.

64' - GOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! La riapre Mancuso! 2-1!

63' - Angolo ben battuto da Marello che trova El Mahboubi. Alto il suo colpo di testa da buona posizione.

62' - Ancora un cambio per l'Inter, il quarto. Esce Mosconi per El Mahboubi.

60' - Tiro in porta di Ballo. Azione prolungata dell'Inter, che viene chiusa dal tiro da fuori di Lamine Ballo. Il suo mancino però è debole e centrale.

55' - Brutto infortunio per Castiello. L'attaccante rossonero è in lacrime. In allungo il giocatore si ferma e si tocca il quadricipite, la sua partita finisce qui. Entra Hamadoun Cisse.

53' - Terzo cambio, tocca a Mancuso. Fuori La Torre.

50' - Il primo spezzone di ripresa segue il copione della prima frazione. Inter che fatica a creare gioco.

14.01 - Si riparte, via al secondo tempo.

14.00 - Doppio cambio per l'Inter: Marello per Della Mora, con Ballo a sinistra, e Breda per Nenna

Primo tempo brutto per l'Inter Primavera, sotto di due gol nel derby contro il Milan. Ai nerazzurri è mancato tutto: incisività, intensità, precisione. Alla mezz'ora circa ha sbloccato la gara Lontani di testa, perso da Peletti e Ballo. Ancora Lontani protagonista in occasione del raddoppio, con l'assist per Perera al 36'. Questa volta errore di Nenna, che ha perso l'uomo su calcio piazzato. Vedremo quali saranno le mosse di Carbone all'intervallo, ma i nerazzurri hanno bisogno di una scossa.

13.46 - Senza recupero finisce il primo tempo. Avanti i rossoneri 2-0, risultato giusto.

42' - Tentativo di reazione dell'Inter. Palla in area su cross di Della Mora, Zarate dopo una serie di rimpalli cerca di girarsi e calciare a rete. La difesa rossonera si salva e allontana.

38' - Altro strappo di Lontani, che sta facendo il bello e il cattivo tempo in questo derby. Della Mora spende il fallo, l'arbitro decide di non ammonirlo.

IL GOL - Punizione dal lato corto dell'area di rigore battuta da Lontani, Nenna perde il duello sul secondo palo e Perera da posizione favorevole non può sbagliare.

36' - Gol del Milan, Perera, 2-0, ancora di testa.

33' - Nessuna reazione per ora da parte dell'Inter, in difficoltà in questo primo tempo.

IL GOL - Lontani di testa fa 1-0. Pandolfi alza la testa sulla trequarti e vede il taglio dell'attaccante del Milan, che Peletti e Ballo si perdono completamente. Bella palla del centrocampista e Lontani di testa imprime forza alla sfera, Taho non ci arriva e 1-0.

27' - Gol del Milan, Lontani la sblocca, è 1-0.

20' - Contropiede pericoloso per l'Inter, quattro contro tre, Zouin però calcia inspiegabilmente da 25 metri e colpisce un difensore. Scelta totalmente sbagliata.

11' - Taho! Ritorna così! Il portiere nerazzurro prima è bravo a respingere una punizione insidiosa di Lontani, passata attraverso una marea di corpi in area di rigore, poi alza sopra la traversa il tiro di Mancioppi. Bravo il portiere che nelle ultime settimane era aggregato alla Prima Squadra.

10' - Della Mora crossa per La Torre, bravo a inserirsi. Palla sporcata dalla difesa del Milan e lontana dalla porta.

7' - Risposta Milan con Lontani. Tanta intensità e alla fine la palla arriva al giocatore rossonero, che, in corsa da sinistra a destra, calcia dal limite. Palla alta.

5' - Mosconi! Ci prova lui per primo. Cambio di gioco di La Torre, Mosconi mette giù splendidamente con il sinistro e prova a rientrare per calciare. Il tiro parte rasoterra e colpisce la parte esterna della rete sul primo palo. Bella giocata comunque dell'ala destra di Carbone.

13.01 - Fischia Pizzi, si comincia!

12.58 - Squadre in campo, Inter in nerazzurro, Milan in rossonero.

Il derby di Milano è sempre il derby di Milano, anche quando a sfidarsi sono le due formazioni Primavera. L'Inter di Carbone è quindi chiamata a replicare il 2-0 dell'andata, firmato Mancuso-Iddrissou, per lasciarsi alle spalle i brutti risultati di questi primi 20 giorni del 2026. I nerazzurri, dopo aver chiuso alla grande il 2025, hanno fatto più fatica in apertura di anno solare ma hanno tutte le carte in regola per rialzarsi, sin da subito. Quale occasione migliore del derby, del resto, per guadagnare fiducia e stare in scia alle prime della classe. Dal canto suo il Milan di Giovanni Renna cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. Ecco le formazioni ufficiali per la sfida in programma allo Sportitalia Village di Carate Brianza alle ore 13.